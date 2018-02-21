Из Волгограда открывается прямой рейс в Ереван

Летнее расписание международного аэропорта Волгограда пополнилось еще одним рейсом. Из Волгограда можно будет улететь в столицу Армении- Ереван.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт Волгограда», рейс будет выполняться еженедельно по вторникам, начиная с 24 апреля. Вылет из Волгограда в 21:45, из Еревана – в 19:45 по местному времени. Время в пути составляет два часа.

Добавим, что согласно данным сервиса покупки билетов, размещенному на сайте международного аэропорта Волгограда, рейс будет выполняться авиакомпанией «Саратовские авиалинии». Тип воздушного судна, на котором будут выполняться полеты в столицу Армении, пока неизвестен.

Продажи билетов на рейс уже открыты. Приобрести их можно в кассах и на сайтах по продаже билетов. Их наличие и стоимость следует уточнять при покупке, сообщает Арменпресс, со ссылой на volgograd.kp.ru.