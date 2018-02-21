Руководитель аппарата Министерства энергетики Армении будет освобожден с занимаемой должности

Руководитель аппарата Министерства энергетики Армении Карен Каграманян будет освобожден с занимаемой должности. Как передает «Арменпресс», проект решения об этом включен в повестку заседания правительства Армении 22-го февраля.

Руководитель аппарата Министерства энергетики Армении Карен Каграманян был на этой должности. С 31-го июля 2008-го года.