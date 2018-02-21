В Москве стартовал шахматный фестиваль «Aeroflot Open», в рамках которого пройдет 3 крупных турнира.

Как передает «Арменпресс», трое армянских шахматистов с победой стартовали на турнире «Aeroflot open»: победы одержали гроссмейстеры Тигран Л. Петросян, Мануэл Петросян, Арман Микаэлян, сыграли вничью Габриэл Саргсян, Айк Мартиросян, Арам Акопян.

На шахматном фестивале «Aeroflot Open» пройдет 3 крупных турнира. В турнире A смогут участвовать шахматисты с коэффициентом 2549 и более, в турнире B - с коэффициентом 2299-2550, в турнире C - с коэффициентом до 2300.

В главном турнире А примут участие от Армении Габриэл Саргсян, Айк Мартиросян, гроссмейстеры Тигран Л. Петросян, Мануэл Петросян, Арман Микаэлян, а также международные мастера Арам Акопян и Шант Саргсян.

Армению в турнирах В и С представят также менее опытные шахматисты.