Время в Ереване: 11:07:36,   21 Февраль

Трое армянских шахматистов с победой стартовали на турнире «Aeroflot open»


В Москве стартовал шахматный фестиваль «Aeroflot Open», в рамках которого пройдет 3 крупных турнира.

Как передает «Арменпресс», трое армянских шахматистов с победой стартовали на турнире «Aeroflot open»: победы одержали гроссмейстеры Тигран Л. Петросян, Мануэл Петросян, Арман Микаэлян, сыграли вничью Габриэл Саргсян, Айк Мартиросян, Арам Акопян.

 На шахматном фестивале «Aeroflot Open» пройдет 3 крупных турнира. В турнире смогут участвовать шахматисты с коэффициентом 2549 и более, в турнире B - с коэффициентом 2299-2550, в турнире  C - с коэффициентом до 2300.

В главном турнире А примут участие от Армении Габриэл Саргсян, Айк Мартиросян, гроссмейстеры Тигран Л. Петросян, Мануэл Петросян, Арман Микаэлян, а также международные мастера Арам Акопян и Шант Саргсян.

Армению в турнирах В и С представят также менее опытные шахматисты.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации