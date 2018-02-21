СМИ: Трамп отклонил предложение Мадуро сесть за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп отклонил сделанное в понедельник президентом Венесуэлы Николасом Мадуро предложение начать диалог. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник агентству EFE представитель Совета национальной безопасности при Белом доме на условиях конфиденциальности.

"Как мы уже говорили в августе прошлого года, президент Трамп с удовольствием поговорит с венесуэльским лидером, как только будут сделаны определенные шаги", - сказал собеседник агентства. В их число он включил "восстановление демократии" в южноамериканском государстве, "соблюдение конституции" этой страны, "проведение свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов, освобождение политических заключенных" и прекращение "любых нарушений прав человека".