Олимпийские игры в Пхёнчхане посетит более миллиона болельщиков
10:34, 21 Февраль, 2018
Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане в общей сложности посетит более миллиона болельщиков со всего мира. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.
Во вторник директор по менеджменту службы телевещания Олимпийских игр Тимо Люмэ сообщил, что Олимпиаду в Пхёнчхане посмотрит каждый третий житель Земли.
"В сумме у нас будет более миллиона болельщиков по итогам Игр", - сказал представитель оргкомитета.
Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.