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Олимпийские игры в Пхёнчхане посетит более миллиона болельщиков


Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане в общей сложности посетит более миллиона болельщиков со всего мира. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

Во вторник директор по менеджменту службы телевещания Олимпийских игр Тимо Люмэ сообщил, что Олимпиаду в Пхёнчхане посмотрит каждый третий житель Земли.

"В сумме у нас будет более миллиона болельщиков по итогам Игр", - сказал представитель оргкомитета.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.

 




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