Джордж Клуни направит $500 тыс. на акции за ужесточение контроля над оборотом оружия в США

Голливудский актер и режиссер Джордж Клуни и его жена Амаль намерены направить $500 тыс. на проведение в США акций, направленных на предотвращение новых инцидентов с массовой стрельбой. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении Клуни, опубликованном во вторник в журнале People.

Актер констатировал, что он и его супруга "вдохновлены смелостью и красноречием" активистов из числа учащихся школы в Паркленде (штат Флорида), где 14 февраля произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек. Указанные молодые люди в последние дни провели несколько акций, призывая власти США принять меры по ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия. В марте они планируют провести в ряде американских городов марши в поддержку данной инициативы.

Клуни констатировал, что и сам будет участвовать в данной акции.



