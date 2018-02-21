США отвергли предложение Палестины о проведении конференции по Ближнему Востоку
Американская сторона выступила против предложенного главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом проведения новой международной конференции по Ближнему Востоку. Как передает Арменпресс, об этом сообщила израильская газета Jerusalem Post.
В ходе состоявшихся за закрытыми дверями консультаций по разрабатываемому США плану ближневосточного урегулирования американские представители - зять Дональда Трампа Джерад Кушнер, спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт и постпред США при ООН Никки Хейли - в ответ на вопросы дипломатов сообщили, что подготовка такой конференции займет не менее года.
В то же время, американский план урегулирования может быть реализован в короткое время, отказавшись назвать конкретные сроки, пишет издание, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией на консультациях.
В сообщении издания нет конкретных деталей плана, указывается лишь, что американские представители заявили, что "обеим сторонам (Палестине и Израилю - ИФ) понравятся некоторые его моменты, а некоторые не понравятся".
Газета пишет также, что американцы подтвердили, что строительство израильских поселений на западном берегу Иордана не способствуют мирному процессу. В то же время они считают, что ранее предложенная США идея о замораживании строительства "доказала свою контрпродуктивность", однако уклонились от ответов на вопросы, будет ли эта идея включена в новый план урегулирования.
Ранее сообщалось, что американский план пока находится в стадии доработки.
Аббас во вторник предложил созвать Международную мирную конференцию, по итогам которой будет создан специальный механизм для решения израильско-палестинского конфликта.
"Мы призываем провести Международную мирную конференцию в середине 2018 года, которая будет созвана на основании норм международного права и резолюций ООН. В ней должны принять участие многочисленные государства, а также две стороны (ПНА и Израиль - ИФ) и другие страны, оказывающие непосредственное влияние (на процесс переговоров по палестинскому вопросу - ИФ)", - сказал Аббас, выступая на заседании Совбеза ООН.
"Необходимо сформировать многосторонний международный механизм, который будет создан на этой Международной конференции", - уточнил он.