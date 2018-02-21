Дорожное движение на улице Пушкина на участке Сарьян-Маштоц станет односторонним

Изменение организации движение будет осуществлено на одной из центральных улиц Еревана.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, с 22-го февраля на улице Пушкина движение от улицы Сарьяна к проспекту Маштоца станет односторонним.