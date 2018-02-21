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Трамп обсудит с учениками и учителями обеспечение безопасности в школах


Президент США Дональд Трамп встретится в среду с учениками и учителями после стрельбы в школе во Флориде, заявила журналистам пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс.

По ее словам, будут обсуждаться "усилия по обеспечению безопасности в школах", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На встрече будут присутствовать и учащиеся школы, где бывший ученик застрелил на прошлой неделе 17 человек. После этого инцидента Трамп, выступавший ранее против каких-либо дальнейших ограничений на ношение оружие, допустил новые ограничения в будущем.

 Трамп сообщил журналистам, что подписал меморандум о незаконности приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок.Подобное приспособление использовал Стивен Пэддок, подозреваемый в стрельбе в Лас-Вегасе в октябре — тогда погибли 58 человек, более 850 были ранены.

                                                               

 

 

 




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