Генсек ООН призвал РФ, Иран и Турцию добиться прекращения огня в Восточной Гуте

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник выразил тревогу в связи с обострением ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте, где, по поступающим сообщениям, за последние два дня в результате авиаударов и обстрелов были убиты более 100 человек. Глава всемирной организации призвал Россию, Иран и Турцию добиться прекращения огня в этом районе, включенном в список безопасных зон в соответствии с соглашением, подписанным в мае прошлого года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Восточная Гута участвует в соглашении о деэскалации, заключенном в Астане. Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, в особенности гарантам астанинских соглашений, об их обязательствах в этой связи", - говорится в письменном заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

По его словам, почти 400 тысяч человек, проживающих в Восточной Гуте, подвергаются авиаударам и обстрелам с земли. "В результате осады этого района сирийскими правительственными войсками люди вынуждены жить в экстремальных условиях, в том числе недостаточно питаясь. Также есть сообщения о том, что с понедельника в Восточной Гуте погибли более 100 человек, включая по меньшей мере 13 детей. Пять больниц и медицинских клиник подверглись авиаударам, более 700 человек требуют срочной эвакуации по медицинским соображениям", - отметил представитель генсека.