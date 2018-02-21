Врачам МЦ Гюмри объявлен строгий выговор. В МЦ Гюмри состоялось заседание комиссии по этике в составе 11 опытных врачей, юриста и председателя профсоюза, на котором обсудили инцидент, произошедший здесь 17-го февраля, а также поведение 6 медработников.

Как передает «Арменпресс», комиссия выслушала участников инцидента, свидетелей, обсудила представленные объяснительные.

Комиссия нашла, что поведение участников инцидента не соответствовало нормам этики, и в МЦ Гюмри проходили неэтичные разговоры и обсуждения. «Шестерым участникам инцидента, которые пытались опорочить имя медработника, объявлен строгий выговор. После соответствующей правовой оценки, которая будет дана на основании готовящихся в полиции материалов расследования, будет пересмотрен порядок договоров с указанными лицами. Не исключено удаление с работы»,- сказано в заявлении, распространенном пресс-службой МЦ Гюмри.

17-го февраля в отделении полиции «Кумайри» было получено сообщение о том, что в районе 11։00 врачи МЦ Гюмри Карен Григорян и Артур Насибян затеяли ссору с врачами того же медучреждения Арманом и Артаком Саргсянами, после чего последние избили одного из участников ссоры, причинив ему телесные повреждения.

Арменуи Мхоян