Премьер Ирака заявил, что страна не позволит использовать свою территорию во вред Ирану

Ирак никогда не допустит, чтобы его территория использовалась для противостояния с Ираном. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом, как передает телеканал As Sumaria, заявил во вторник премьер-министр республики Хейдар аль-Абади.

"Мы ни за что не позволим использовать территорию Ирака против Ирана, будь это НАТО или кто-либо еще", - сказал он.

Ранее иракский депутат Джасем Мухаммед Джаафар, близкий к офису премьера, заявил о стремлении США расширить военное присутствие на границе с Ираном и давлении, оказываемом на аль-Абади со стороны Вашингтона для продления миссии НАТО в стране. "ВС США стремятся возвести военные базы как вблизи ирано-иракской границы, так и на границе с Сирией в рамках расширения присутствия на севере Ирака, для осуществления планов, враждебных Ирану", - утверждал депутат в комментарии электронному изданию Al Maaluma.

В середине февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс начал планирование миссии по тренировке иракской армии по запросу Багдада и ведомой США контртеррористической коалиции. При этом он подчеркнул, что речь идет о небоевой миссии.