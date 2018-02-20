Все 4 случая причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 4 случая причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 19 и 20 февраля, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 2 случая изъятия оружия и боеприпасов, 1 случай обнаружения наркотиков, раскрыто 15 случаев кражи, 8 случаев мошенничества, 2 случая изнасилования или попытки изнасилования, по 1 случаю похищения человек, уклонения от уплаты налогов и служебного подлога или служебной халатности.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 11 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.