Шармазанов считает послание президента Армении посланием лидера с государственным мышлением

Вице-спикер Национального собрания Республики Армения Эдуард Шармазанов оценивает послание президента Армении Сержа Саргсяна по случаю Дня возрождения Арцаха и 30-летия Карабахского движения как послание лидера с государственным мышлением.

«В послании все акценты президента были важны, это была речь одного из лидеров карабахского движения, носителя этих успехов. Это послание было классическим, образцовым словом лидера с национальным, государственным мышлением, в котором не было сегментации последних 30 лет, а было единство, независимо от периодов», - сказал Эдуард Шармазанов в беседе с Арменпресс, подчеркнув еще одно важное сообщение в обращении.

По его словам, президент отметил в своем послании, что последние 30 лет были годами великих побед прошлого века, и карабахское движение проложило путь для новых побед и самоопределения Арцаха. «В своем послании Серж Саркисян еще раз подчеркнул единство, основой которого является армия независимых Арцаха и Армении. В своем послании президент вновь подтвердил вклад всех в карабахское движение, победы и выступил в духе единства», - подчеркнул вице-спикер.