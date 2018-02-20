Необходимо воздерживаться от усугубляющих напряженность заявлений: МИД Франции о заявлении Алиева

Министерство иностранных дел Франции коснулось заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева на съезде правящей партии «Ени Азербайджан» от 8 февраля о том, что «давление на Армению будет продолжаться для возвращения своих исторических земель - Еревана и Армению в целом».

Как сообщает Арменпресс, на вопрос о позиции Франции по таким заявлениям, которая не только противоречит принципам Минской группы ОБСЕ, но и угрожает существованию Армении, в МИД Франции ответили: «Франция продолжает в полной мере участвовать в поиске решения нагорно-карабахского конфликта посредством переговоров. Мы настоятельно призываем стороны конфликта работать честно в этом направлении, в частности, воздерживаться от каждого заявления и действий, которые могут усугубить напряженность».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: «В Москве, разумеется, видели сообщения о выступлении Президента Азербайджана И.Г.Алиева на съезде правящей партии. Прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряжённые. Упомянутое высказывание явно не способствует снижению напряженности».

Также пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в этой связи отметил: «Верховый давлин Азербайджанa начал «предвыборную» кампанию. И понеслось... Кстати, им же сказано, что в Азербайджане обеспечены все основные свободы».