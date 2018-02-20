В правительстве Республики Арцах состоялся официальный прием, посвященный Дню возрождения Арцаха

В историческом зале правительства Республики Арцах 20 февраля состоялся официальный прием, посвященный Дню возрождения Арцаха, на который были приглашены ветераны Арцахского движения, официальные лица, высокопоставленные офицеры Армии обороны, представители политических кругов и общественного сектора, гости.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в своем приветственном слове президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян отметил, что поколения всегда будут гордиться смелостью и подвигом нашего народа, который вышел в 1988 году на площадь, подчеркнув, что этот праздник является символом патриотизма, самоотверженности, единства, полагания на собственные силы, непоколебимой воли и веры.

«Вместе с Арменией и всем армянством мы уже 30 лет идем и продолжим идти по этому необратимому пути, укрепляя победный дух, волю и единство нашего народа», - подчеркнул Президент Республики Арцах.

На мероприятии присутствовали второй Президент Республики Армения Роберт Кочарян, предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, ветераны Арцахского движения, высокопоставленные должностные лица, представители Армении и Диаспоры.