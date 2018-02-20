Время в Ереване: 11:07:36,   21 Февраль

В Ереване состоятся армяно-ливанские переговоры на высшем уровне


По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна 21 февраля с официальным визитом в Армению прибудет президент Республики Ливан Мишель Аун.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в рамках визита намечаются встречи президента Республики Ливан с высшим руководством Армении - с президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром.
В Святом Первопрестольном Эчмиадзине президент Мишель Аун встретится также с Католикосом всех армян Гарегином Вторым, затем посетит Кафедральный собор и Сокровищницу.
В резиденции президента по завершении армяно-ливанских переговоров на высшем уровне президенты Серж Саргсян и Мишель Аун выступят с итоговыми заявлениями по результатам встречи.




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