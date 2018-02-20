В Чехии откроют центр военно-космической разведки НАТО

Центр военно-космической разведки будет создан в Чехии к 2020 году, главным образом для нужд НАТО. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам глава минобороны Карла Шлехтова.

"Новая система будет располагать огромными возможностями, предоставляя необходимую информацию в течение нескольких десятков минут. Это также станет доказательством того, что наши специалисты ни в чем не отстают от лучших профессионалов мира", — сказала Шлехтова.

Предполагается, что новый центр будет получать снимки как с государственных, так и с частных спутников и создавать из них реальную картину происходящего в том или ином районе мира. В первую очередь он будет использоваться для нужд НАТО и руководства чешского военного ведомства, но в случае необходимости, будет готов предоставить необходимую информацию также для медиков и пожарных.

Создание центра начнется в июле нынешнего года и должно завершиться к началу 2020 года. К работе в нем планируется привлечь высокопрофессиональных специалистов в области геопространственной информации, фотограмметрии, геоинформатики и спутниковой технологии.

Как заявил журналистам один из экспертов военной разведки, не пожелавший назвать свое имя, данные, полученные новым центром, могут существенно помочь участникам чешских зарубежных миссий, например, в Афганистане при подготовке и проведении акций в условиях сложной горной местности.

"Таким образом, мы технологически войдем в число мировых лидеров, подобной техникой и возможностями располагают лишь несколько государств в мире", — добавил эксперт.