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Амалия Егоян назначена заместителем министра транспорта, связи и информационных технологий Армении.


Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Амалия Егоян назначена заместителем министра транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, до этого Амалия Егоян занимала должность исполнительного директора Центра информационных технологий в Гюмри.

Согласно другому решению премьер-министра, Борис Демирханян освобожден от должности заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий.


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