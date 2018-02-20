Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Амалия Егоян назначена заместителем министра транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, до этого Амалия Егоян занимала должность исполнительного директора Центра информационных технологий в Гюмри.

Согласно другому решению премьер-министра, Борис Демирханян освобожден от должности заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий.