Назван простой способ прожить долго

Британские ученые показали, что регулярные умеренные физические нагрузки на свежем воздухе связаны с пониженным риском смертности у пожилых мужчин. Исследование опубликовано в British Journal of Sports Medicine. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает EurekAlert!.

Исследования показали, что ежедневная получасовая прогулка с собакой или работы в саду на 17 процентов снижают риск смертности. Данный вывод справедлив с учетом поправки, связанной с негативным влиянием на здоровье пожилых мужчин продолжительного сидения.

Авторы исследования отслеживали состояние здоровья и динамику смертности 1181 британских мужчин, чей средний возраст на момент начала исследования составлял 78 лет. За каждым человеком наблюдали в среднем в течение пяти лет, к концу наблюдения 194 мужчин скончались.

Специалисты отмечают, что, хотя интенсивные физические упражнения эффективнее прогулки с собакой или работы в саду для снижения рисков смертности, не все пожилые мужчины могут их переносить. При этом умеренная физическая нагрузка, полагают ученые, вносит существенный вклад в увеличение продолжительности жизни.