Вертолеты не могут сесть на месте крушения ATR-72 в Иране

Бригады спасателей готовят наземную операцию по извлечению тел с потерпевшего катастрофу в Иране самолета ATR-72 компании Aseman Airlines, поскольку посадка вертолетов на месте крушения невозможна. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник агентству Fars представитель иранского Управления по чрезвычайным ситуациям Моджтаба Халиди.

В воскресенье утром пассажирский ATR-72, выполнявший рейс из Тегерана в Ясудж, разбился в районе горы Дена (горная система Загрос) в провинции Исфахан. На борту самолета находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа.

Халиди сообщил, что обломки лайнера были найдены Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС ИРИ) на одном из труднодоступных и наиболее опасных горных склонов Дены в районе деревни Нукул на высоте 400 метров. "Посадка вертолетов на месте крушения не представляется возможной, - указал он. - Тела погибших придется спускать к подножию горы по земле, и сейчас идет подготовка к такой операции". По его словам, в настоящее время сотрудники спасательных служб Исфаханского университета медицинских наук размещены с пятью машинами скорой помощи и другой техникой в районе Сисехта.

Между тем, как заявил командующий сухопутными войсками армии ИРИ Киумар Хайдари, спецподразделения ВС смогли приблизиться к месту катастрофы, однако пока продолжают поиски наиболее подходящих маршрутов доступа непосредственно к обломкам. "Если тела жертв будут обнаружены, мы немедленно начнем эвакуацию. Наши наземные силы оснащены всем необходимым оборудованием для их транспортировки, - отметил он. - Если потребуется, будем проводить эвакуацию по воздуху, однако плохая погода препятствует посадке вертолетов в этом районе".

В понедельник вечером, как сообщало Управление гражданской авиации ИРИ, в Тегеран для изучения обстоятельств катастрофы, в том числе черных ящиков лайнера прибыла делегация французских авиационных специалистов - три эксперта из комиссии по расследованию воздушных происшествий и четыре представителя франко-итальянского концерна ATR. О готовности послать своих экспертов в Иран заявила и Pratt & Whitney Canada, производящая двигатели лайнера.





