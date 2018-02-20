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Зарегистрированные в зарубежных странах транспортные средства освобождены от налогов при въезде в Армению


Новый налоговый кодекс предусматривает отмену при въезде в Армению дорожного налога для зарегистрированных в зарубежных странах транспортных средств. 

«Это подчеркнутая политика, направленная на содействие увеличению туристического потока. Людям, желающим приехать в Армению на своих пассажирских автомобилях, больше не придется платить дорожный налог каждые 15 дней», - как сообщает Арменпресс, сказал на брифинге вице-председатель Комитета госдоходов Армении Вахтанг Мирумян.

Мирумян отметил, что новый налоговый кодекс, вступивший в силу с 1 января 2018 года, содержит десятки инноваций, направленных на совершенствование механизмов налогообложения в пользу бизнес-среды.




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