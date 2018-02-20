Президент Армении принял членов Верховного духовного совета Армянской Апостольской Церкви

Президент Армении Серж Саргсян 20 февраля принял членов высшего органа управления Армянской Апостольской Церкви - Верховного духовного совета (ВДС), которые 20-23 февраля принимают участие в заседании ВДС в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

Президентом ВДС, состоящего из 24 духовных и светских лиц, является Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех армян Гарегин Второй, а председателями – Константинопольский и Иерусалимский патриархи ААЦ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян приветствовал членов ВДС в своей резиденции и подчеркнул важность решений высшего органа управления Армянской Святой Апостольской Церкви не только в церковной и духовной, но и в общественной жизни.

«Я всегда помню, что Армянская Апостольская Церковь – самая старейшая из когда-либо существовавших и постоянно действующих структур в армянской действительности, и за этот период Армянская церковь внесла просто незаменимый вклад во все сферы жизни народа. Я уверен, что вы всегда делаете шаги, которые понятны и приемлемы для нашего верующего народа.

Уверен, вы видите, как стремительно развивается мир, но при этом вместе с вызовами создаются также новые возможности. Конечно, для использования этих возможностей во благо нашего государства и народа мы должны уметь противостоять данным вызовам. Убежден, что осуществляемые вами шаги нацелены в том числе и на это.

Я бы хотел услышать ваше мнение касательно повестки заседания, обсуждаемых вопросов и, конечно, ваши соображения, связанные с мероприятиями, посвященными 100-летию провозглашения Первой Республики Армении и героических майских сражений. Ваши соображения для нас очень важны. Конечно, мы вольны обсуждать разные вопросы, с учетом того, что с нашей прошлой встречи прошло достаточно много времени», - заявил Саргсян.

За чашкой чая он обсудил с участниками встречи общенациональные вопросы, а также ответил на вопросы членов Верховного духовного совета.

В ходе встречи президент Армении Серж Саргсян за вклад в дело сохранения и развития национальных и духовных ценностей вручил высокие государственные награды заместителю предстоятеля Араратской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископу Навасарду Кчояну, предстоятелю Западной епархии ААЦ в США, архиепископу Овнану Тертеряну и предводителю Восточной епархии Армянской Апостольской церкви в США, архиепископу Хажаку Парсамяну.