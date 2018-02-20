ЕК: Евросоюз примет ответные меры, если санкции США затронут торговую индустрию блока

Европейский союз примет ответные меры, если американские санкции затронут торговую индустрию сообщества. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом на пресс-конференции во вторник в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.

"Мы готовы оперативно и пропорционально ответить, если США затронут наш экспорт. Мы примем соответствующие меры, чтобы защитить индустрию ЕС", - сказал он.





