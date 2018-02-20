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Делегация ВС Армении вылетела в Москву


Делегация ВС Армении, возглавляемая замначальника Генштаба ВС Армении генерал-майором Тираном Хачатряном,  вылетела в Москву. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В ходе визита армянская делегация примет участие в совместных учениях «Боевое братство 2018», которые пройдут 19-22-го февраля.

Кроме того, делегация ВС Армении, возглавляемая замначальника Генштаба ВС Армении генерал-майором Тираном Хачатряном, примет участие в обсуждении планов ОДКБ по части совместных подготовок на  2019 – 2025 годы.


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