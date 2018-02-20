Число жертв обстрела в центре Дамаска возросло до пяти
Боевики продолжают вести минометный огонь по центральным кварталам Дамаска, число жертв возросло до пяти человек, 23 мирных жителя ранены. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в полиции города.
Ранее сообщалось, что в результате попадания мины в машину у гостиницы Дамароуз в центре сирийской столицы погиб один человек.
"Боевики из Восточной Гуты продолжают вести обстрел кварталов Дамаска. Еще один снаряд разорвался на Джиср ар-Раис. Еще один человек погиб у Дамароуз, две жертвы в квартале Заблатани и раненые", — рассказал собеседник агентства.
По данным полиции под обстрелом террористов также оказалась площадь напротив центральной библиотеки, квартал Шаалян в центре столицы, историческая часть города — квартал Баб-Тума, Аз-Захра Аль-Кадима.
Историческая часть Дамаска подвергается минометному обстрелу боевиков непрерывно с воскресенья.
ФОТО: AFP / Amer Almohibany