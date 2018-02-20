Около пяти тысяч человек пришли проститься с жертвами стрельбы в Кизляре
16:06, 20 Февраль, 2018
Порядка пяти тысяч человек пришли проститься с жертвами стрельбы около Храма Георгия Победоносца в Кизляре. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель городской мэрии.
"Около пяти тысяч человек пришли на панихиду, чтобы проститься с жертвами трагедии", — сказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости, в похоронной процессии принимают участие представители исполнительной власти Дагестана, родственники погибших и пострадавших, военные, казаки Ставрополья, а также представители соседних регионов и горожане.При нападении на православный храм, которое устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.