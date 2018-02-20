Ученые нашли у будущих отцов причину возникновения шизофрении у потомства

Стресс у мужчин может вызвать психические отклонения у будущих детей. К такому выводу пришли исследователи из американского Университета штата Мэриленд, как передает Арменпресс, об этом пишет The Guardian.

Ученые провели на мышах опыты, показавшие, что всплеск гормонов стресса вызывает изменения в белках вокруг ДНК внутри клеток, выстилающих канал, через который сперма проходит от семенников.

Мыши, родившиеся от самцов, испытавших перед зачатием стресс, хуже реагировали на внешние возбудители и часто вели себя неадекватно.

Ученые предполагают, что если перенести модель на людей, то можно говорить о том, что у испытавших стресс мужчин дети в будущем могут страдать шизофренией.

В то же время исследователи уточняют, что им пока удалось только описать механизм взаимосвязи стресса и здоровья будущего потомства. Применимы ли выводы к людям, в настоящее время доподлинно не известно.