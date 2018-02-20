Увеличение числа обращений в ЕСПЧ само по себе не может считаться плохим показателем. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр юстиции Армении Давид Арутюнян. «Увеличение числа обращений в ЕСПЧ говорит о повышении правосознания граждан, о становлении института адвокатуры»,- сказал он.

По его словам, в 2016 году ЕСПЧ принял 15 решений по Армении, а в 2017 – 12.

При этом он указал: качество правосудия может быть на самом высоком уровне, однако, как правило, в суде имеем дело с противоборствующими сторонами и, как правило, побеждает только одна из сторон.

«Как правило, потерпевшая поражение сторона остается недовольной судом. Я знаю мало случаев, когда при поражении сторона остается довольной», – указал глава Минюста РА.

Посему Давид Арутюнян посоветовал воздерживаться от формулировок, будто причина увеличения числа обращений в ЕСПЧ – низкий уровень правосудия. По его мнению, увеличение обращений свидетельствует о повышении правового самосознания граждан.