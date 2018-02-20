Тарон Маргарян встретился с руководителем административного района Канакер-Зейтун

Руководители административных районов Еревана продолжают представлять мэру столицы отчет о проделанных за прошедший год работах и программы, намеченные на текущий год. Сегодня мэру Тарону Маргаряну был представлен отчет 2017 года и программы на 2018 год административного района Канакер-Зейтун. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Руководитель административного района Артур Степанян, представив работы, реализованные в различных сферах городского хозяйства, доложил мэру, что все программы были осуществлены полностью и в установленные сроки. В административном районе Канакер-Зейтун в прошлом году были проведены работы по благоустройству дворов, созданию зон отдыха, сохранению жилищного фонда, капитальному ремонту культурных и образовательных центров, расширению зеленых зон и системы орошения.Среди достижений 2017 года руководитель административного района отметил, что в 2017 году был реализован ряд программ со стороны государственного и частного секторов. В частности, новым и современным медицинским оборудованием были оснащены поликлиника имени Карлена Есаяна, родильный дом «Канакер-Зейтун», новый корпус центра гематологии имени проф. Р.Йоляна, а также был сдан в эксплуатацию французский онкологический центр. На данный момент продолжается капитальный ремонт двух корпусов медицинского центра «Канакер-Зейтун».Представив намеченные на 2018 год программы, руководитель административного района Канакер-Зейтун отметил, что помимо работ, намеченных годовой программой, предпринимаются также активные шаги по развитию сотрудничества с частным сектором и реализации новых инвестиционных программ.«Господин мэр, заверяю Вас, что и впредь будут предприняты конкретные шаги, чтобы связь между аппаратом и жителями стала более тесной. Пользуясь случаем, хочу выразить Вам благодарность за постоянное содействие в реализации программ, осуществляемых в нашем административном районе», - отметил Артур Степанян.В целом положительно оценивая проделанную работу, мэр Тарон Маргарян придал особую важность улучшению бизнес-среды и повышению в рейтинге Doing Business.«В последние годы в административном районе Канакер-Зейтун был реализован ряд инвестиционных программ, которые действительно обеспечили экономическую активность в административном районе. Мое требование к аппарату конкретное - активизируйте работы с частным сектором, предлагая такие направления, которые могут заинтересовать инвесторов. Этой цели служит также наша политика, направленная на улучшение бизнес-среды в столице и привлечение инвестиций», - подчеркнул Тарон Маргарян.Коснувшись обеспечения постоянной связи с жителями, мэр Еревана поручил проявить последовательность в решении проблем, поднятых гражданами.«Жители Канакер-Зейтун должны быть уверенны, что, обратившись в аппарата административного района, получат ответ на волнующий их вопрос. Пятилетняя программа развития Еревана является нашим рабочим документом, составленным с учетом предложений и замечаний наших жителей, и я уверен, что наша команда имеет достаточно воли и решимости для ее реализации», - подчеркнул мэр Еревана.