СМИ: полиция Ирана арестовала не менее 300 человек за беспорядки в Тегеране

Силы внутренней безопасности Ирана задержали 300 человек из-за стычек с полицией, произошедших на северо-востоке Тегерана. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Fars.

По его информации, в понедельник вечером члены одной из крупнейших суфийских сект "Дервиши Гонабади" (ее сторонники часто обвиняют власти Ирана в преследованиях и дискриминации) напали на силы внутренней безопасности Ирана в районе Пасдаран, что привело к гибели трех офицеров полиции, еще 30 человек получили ранения. Отмечается, что среди пострадавших были случайные прохожие.

Беспорядки в иранской столице возобновились во вторник. Несколько десятков демонстрантов вышли на улицы столицы в районе Пасдаран. Сотрудники полиции выдвинулись к месту проведения стихийных демонстраций. Информации о задержанных и пострадавших пока не поступало, отмечает Фарс.





