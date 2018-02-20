Полиция Израиля арестовала двух соратников Нетаньяху по подозрению в коррупции

Израильская полиция назвала имена двух близких соратников премьер-министра Биньямина Нетаньяху, арестованных в рамках широкомасштабного расследования по подозрению в коррупции, как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник Associated Press.

Полиция назвала имена бывшего генерального директора министерства связи Израиля Шломо Филбера и бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефетца.

Они подозреваются в участии коррупционной схеме, целью которой было положительное освещение в СМИ деятельности израильского премьера.

По данным AP, конкретно по этому делу полиция еще не называла имени самого Нетаньяху, но ожидается, что премьер-министр будет допрошен.

Ранее правоохранительные органы Израиля рекомендовали выдвинуть обвинения в коррупции против Нетаньяху. Согласно данным расследования по так называемым "Делу 1000" и "Делу 2000", премьер-министр неоднократно получал дорогие подарки в обмен на покровительство. В том числе полиция считает, что Нетаньяху пытался заключить сделку с руководством одного из крупнейших изданий Израиля - газеты "Едиот Ахронот".

Сам Нетаньяху отверг обвинения в свой адрес, заявив, что намерен остаться на посту премьера.