Samsung сократит выпуск экранов для iPhone X, узнали СМИ

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co Ltd намерен сократить производство OLED-экранов в ответ на решение Apple уменьшить выпуск смартфонов iPhone X из-за низкого спроса на устройства, как передает Арменпресс, об этом сообщает японская газета Nikkei.

В связи с этим Samsung Display сократила план производства экранов на основе органических светодиодов (OLED) более чем в два раза: теперь компания планирует произвести на своем предприятии в провинции Чхунчхон-Намдо в первом квартале экраны для 20 миллионов смартфонов iPhone и менее. Изначально предполагалось производить экраны для 45-50 миллионов смартфонов, пишет газета.

Производитель, по данным газеты, еще не определился по объемам выпуска экранов в апреле-июне, но допускает дальнейшее сокращение. Samsung Display при этом намерена смягчить последствия за счет обеспечения роста заказов от клиентов из Китая и других стран, отмечает издание.