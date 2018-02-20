Время в Ереване: 11:07:36,   21 Февраль

С 9-го по 15-е февраля в Ереване на свет появились 404 малыша


По данным управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана с 9-го по 15-е февраля в столице на свет появились 404 ребенка -198 мальчиков и 206 девочeк. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэеии Еревана. За тот же период времени в амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения мэрии Еревана обратились 38742 гражданина.


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