С 9-го по 15-е февраля в Ереване на свет появились 404 малыша



По данным управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана с 9-го по 15-е февраля в столице на свет появились 404 ребенка -198 мальчиков и 206 девочeк. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэеии Еревана. За тот же период времени в амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения мэрии Еревана обратились 38742 гражданина.