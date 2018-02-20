Атлеты из Армении приняли участие еще в одном турнире в Турции

Члены сборной Армении по атлетике удачно выступили еще в одном турнире, который проходил в Турции.

Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает пресс-служба АОК. В Стамбуле члены сборной Армении по атлетике выступили на соревнованиях Кубка Федерации атлетики Турции. Армению представляли Левон Агасян, Гаянэ Чилоян, Тигран Мкртчян, и им не удалось занять призовых мест.