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Атлеты из Армении приняли участие еще в одном турнире в Турции


Члены сборной Армении по атлетике удачно выступили еще в одном турнире, который проходил в Турции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК. В Стамбуле члены сборной Армении по атлетике выступили на соревнованиях Кубка Федерации атлетики Турции. Армению представляли Левон Агасян, Гаянэ Чилоян, Тигран Мкртчян, и им не удалось занять призовых мест.


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