Есть предложения по отчуждению здания Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении

В 2016 году было принято решение об отчуждении здания Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, и, по поручению премьер-министра Армении, будет создана комиссия по его отчуждению. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник управления по управлению госимуществом Арман Саакян.

В 2016 и 2017 гг. здание Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении было выставлено на продажу. Планировалось, что оно будет отчуждено на классическом аукционе. Оно оценивается в 13,2 млрд драмов (порядка $27 млн). Площадь здания Минтранса, расположенного по адресу Налбандяна, 28, составляет 7,8 тыс. кв. метров.

«Было проведено шесть аукционов, однако покупателя на здание не нашлось. Сейчас к нам поступило коммерческое предложение о его покупке. По поручению премьер-министра Армении, будет создана комиссия по отчуждению здания Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. Скоро решение будет принято, мы будем вести переговоры с потенциальным клиентом»,- сказал начальник управления по управлению госимуществом Арман Саакян.

По словам Саакяна, планируется в числе других вопросов рассмотреть род деятельности потенциального покупателя, чтобы общий вид здания гармонировал с центральной площадью страны, как в случае с бывшим зданием МИД Армении.