Саудовская Аравия впервые в своей истории проведет "Неделю арабской моды", чтобы поддержать саудовских дизайнеров и в целом развитие этой индустрии. Об этом, как сообщила газета Arab News, заявила принцесса Нура бинт Фейсал Аль Сауд, под чьим патронатом пройдет неделя.

"Сообщество художников и модельеров Саудовской Аравии уже несколько лет постоянно растет и набирает уверенности, - сказала принцесса, цитируя письмо главного управления развлечений королевства. - И управление надеется, что новое событие станет подходящей платформой для демонстрации возможностей талантов в области моды и изобразительного искусства и добавит разнообразия в сферу развлечений Саудовской Аравии", передает Арменпресс.

Шоу, которое состоится в саудовской столице Эр-Рияде с 26 по 31 марта 2018 года, готовит Арабский совет моды. По словам принцессы, это событие соберет дизайнеров со всего мира.

"Запуская "Неделю арабской моды" в Эр-Рияде, мы собираемся не просто организовать событие мирового класса в сфере дизайна, - отметила директор "Недели арабской моды" по Саудовской Аравии Лейла Иса Абузейд. - По нашему мнению, индустрия моды даст толчок развитию таких отраслей нашей экономики, как туризм, гостиничный бизнес, торговля. Наша сфера развлечений - в числе самых быстро развивающихся в мире."