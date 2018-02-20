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Во Франции увеличат популяцию волков


Власти Франции допустят увеличение популяции волков с 360 до 500, сообщила во вторник BBC News. План увеличения численности волков рассчитан до 2023 года. Его проведут, несмотря на протесты фермеров, беспокоящихся за домашний скот.

В 30-е годы прошлого века охотники истребили волков на территории Франции. В 90-е годы они снова проникли в страну из Италии. Популяция волков защищена Бернской конвенцией, которую подписала Франция. Волки были истреблены в некоторых странах Европы, но в последние годы их численность растет, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В Германии живет около 60 стай волков, а их количество за год выросло на 15%. В январе волков заметили в бельгийской Фландрии, впервые более чем за сто лет.




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