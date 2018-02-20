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В Св. Эчмиадзине началось заседание Высшего духовного совета: обсуждается вопрос Константинопольского патриархата


В Св. Эчмиадзине началось заседание Высшего духовного совета под руководством католикоса Гарегина Второго. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Св. Эчмиадзина. 

После прочтения «Отче наш», католикос Гарегин Второй попросил помощи всевышнего для вынесения благотворного решения в вопросе Константинопольского патриархата, с тем, чтобы оно способствовало миссии ААЦ.

В повестку заседания Высшего духовного совета включены также вопросы всенародного и церковного значения. В частности, празднования 100-летия Первой Республики и майских сражений, а также усиления религиозной пропаганды среди молодежи. В течение 4-дневных сессий будут заслушаны результаты деятельности различных епархий ААЦ.


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