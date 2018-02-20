Спецслужбы стран СНГ проведут совместные антитеррористические учения в 2018 году

Спецслужбы СНГ проведут совместные антитеррористические учения на территории шести стран Содружества в 2018 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков в ходе 11-го совещания руководителей национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ.

"В августе или сентябре текущего года учения будут проходить на территории шести государств. Они пройдут в два этапа. Основная часть заключительного этапа учений будет проходить на территории Киргизии. Мы второй год уже отрабатываем так называемые военно-полицейские операции, которые будут серьезным международным щитом для тех угроз, которые могут способствовать обострению ситуации в Центральной Азии", - сказал Новиков.

Как отметил глава СНГ, между спецслужбами стран СНГ сложились профессиональные отношения. "Это лишний раз подчеркивает то, что мы готовы к любым вызовам и угрозам, скоординированным действиям, а также к оказанию помощи и поддержки друг другу в любой критической ситуации", - добавил он.





