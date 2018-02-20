Шведскому попрошайке, задержанному с $740 тыс., вернули деньги

Попрошайке из города Уппсала, задержанному полицией за агрессивное поведение, в то время как в карманах его куртки и сумке было обнаружено 6 млн крон ($742 тыс.) вернули изъятые деньги, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Он объяснил происхождение денег. Больше мне сказать нечего", - заявила расследовавшая этот инцидент прокурор Анна Шёблум в интервью радиопрограмме P4 Uppland. Мужчина признан невиновным по всем пунктам обвинения, включая попрошайничество, дело в отношении него закрыто.

Полиция задержала 12 февраля попрошайку за то, что он приставал к прохожим, требуя у них деньги на автобусный билет.