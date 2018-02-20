Все будущие модели смартфонов iPhone компании Apple, вероятнее всего, окончательно утратят свой дизайн, введенный их создателем Стивом Джобсом - с лицевой стороны исчезнет большая круглая кнопка "Домой" (Home). Как передает Арменпресс, об этом сообщило издание New York Post.

Оно ссылается на письмо, разосланное самой компанией в конце прошлой недели разработчикам мобильных приложений. В нем сказано, что, начиная с апреля 2018 года, все новые программы для iPhone в обязательном порядке должны поддерживать работу с экраном последней, десятой модели смартфона Apple. Именно iPhone Х стал первым телефоном компании, у которого вся лицевая часть представляет из себя экран высокой четкости, за исключением небольшой полоски сверху, где размещены динамик и фронтальная камера.