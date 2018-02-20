Во взорвавшейся квартире на улице Врацакан никто не жил: детали с места происшествия

По поручению мэра Еревана, для изучения ситуации в здании номер 10 по улице Врацакан, где рано утром прогремел взрыв, на место происшествия были отравлены специалисты из госкомитета по градостроению, лицензированных учреждений по изучению сейсмостойкости. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал заместитель мэра Еревана Камо Ареян. По его словам, специалисты проверят конструкции здания, несущие опоры, после чего приступят к соответствующим работам.

Все соответствующие органы займутся расследованием причин взрыва. Как сказал заместитель мэра Еревана Камо Ареян, вопрос находится под контролем мэрии Еревана. «Мы проведем первоочередные мероприятия, поскольку от взрыва пострадали и окрестные дома, это мы сделаем сегодян. Поврежденную часть здания мы обеспечим мерами безопасности»,- сказал заместитель мэра Еревана Камо Ареян.

На вопрос, последует ли компенсация понесенного гражданами ущерба, заместитель мэра Еревана Камо Ареян сказал: «Есть законный порядок, в котором будет проведено расследование, и выявление причин выявит и виновных. Здание подлежит правилам общежития в многоквартирных домах. Вопросы возмещения будут решаться в соответствии с законом»,- сказал заместитель мэра Еревана Камо Ареян.

По поводу решения вопроса временного проживания тех граждан, в квартирах которых нельзя оставаться из соображений безопасности, заместитель мэра Еревана Камо Ареян сказал, что по результатам внешнего осмотра не советуется проживание в квартирах всего подъезда. «Подождем окончания работы всех экспертов, затем решим вопрос. Мы попытаемся разместить граждан у родственников, если же такой возможности нет – решим вопрос с областной администрацией»,- сказал Ареян.

В подъезде имеется 14 квартир, 4 из них были повреждены взрывом, из них 2 – частично.

Жители дома сказали в беседе с «Арменпресс», что во взорвавшейся квартире никто не жил – там был ремонт. Жители предполагают, что произошла утечка газа.

В МЧС Армении около 05:11 часов поступил сигнал о том, что в 4-м подъезде дома номер 10 по улице Врацакан прогремел взрыв. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место происшествия выехали два боевых расчета.

Выяснилось, что в одной из квартир подъезда номер 4 указанного дома произошел взрыв. В результате взрыва обрушились перегородки и балкон. Повреждены окна квартир на 2, 3 и 4 этажах. Пострадавших нет.

Повреждены 10 припаркованных во дворе машин. Спасатели эвакуировали 14 граждан.