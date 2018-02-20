Молчание международной общественности в ответ на заявления Алиева привело к новым угрозам: Балаян
Отсутствие адекватной реакции со стороны международного сообщества на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева с предъявлением территориальных претензий в отношении Армении поощрило министра обороны этой страны Закира Гасанова выступить с новыми угрозами применения силы. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter пишет пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«Отсутствие адекватной реакции со стороны международного сообщества на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева с предъявлением территориальных претензий в отношении Армении поощрило министра обороны этой страны Закира Гасанова выступить с новыми угрозами применения силы»,- написал Балаян.Напомним, что 19-го февраля, во время встречи в Баку с спецпредставителем ЕС по вопросам Кавказа и кризиса в Грузии Тиво Клааром, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов не исключил возобновления войны в любой момент.
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