Совет правосудия Армении решил, что на пост председателя суда общей юрисдикции Еревана будет представлена кандидатура Рубена Вардазаряна. Его кандидатуру должен будет утвердить президент Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает начальник отдела протокола и связей с общественностью Судебного департамента Армении Арман Хачатрян.

25-го января Рубен Вардазарян был назначен на эту должность в ка честве временного исполняющего обязанности.