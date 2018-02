Британец Роджер Дикинс награжден премией Гильдии кинооператоров США за работу над фильмом режиссера Дени Вильнёва "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049). Церемония вручения наград состоялась в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

68-летний Дикинс, удостоенный награды Гильдии уже в пятый раз, соревновался в этом году с операторами Брюно Дельбоннелем ("Темные времена", Darkest Hour), Даном Лаустсеном ("Форма воды", The Shape of Water), Хойте Ван Хойтемой ("Дюнкерк", Dunkirk) и Рэйчел Моррисон (Ферма "Мадбаунд", Mudbound).

Лауреатом специальной награды, вручаемой операторам независимых и фестивальных фильмов, стал Март Таниэль за его работу над эстонской картиной "Ноябрь" (November). Он, в частности, обошел россиянина Михаила Кричмана, который был представлен в этой категории с фильмом Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

Стоит отметить, что премия Гильдии кинооператоров США не всегда является точным индикатором того, что ее лауреат получит "Оскар" в аналогичной номинации. За более чем 30 лет существования премии Гильдии лишь 13 ее лауреатов получали "Оскар" в том же году в номинации "Лучшая операторская работа".

Между тем, Дикинс является одним из рекордсменов по неудачам на "Оскаре". Он номинировался на награду, вручаемую Американской академией киноискусств, в общей сложности 13 раз, однако ни разу ее не получил. В 2018 году он в очередной раз выдвинут на "Оскар", и эксперты предрекают, что он может в этот раз все же получить статуэтку, хоть и с 14-й попытки.

Дикинс был оператором на съемках таких фильмов, как "Побег из Шоушенка" (The Shawshank Redemption, 1994), "Старикам тут не место" (No Country for Old Men, 2007), "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall, 2012). За все эти работы он номинировался на "Оскар".

Американская академия киноискусств 4 марта вручит "Оскаров" в 90-й раз.