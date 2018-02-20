Роджер Дикинс получил премию Гильдии кинооператоров США за работу над "Бегущим по лезвию"
Британец Роджер Дикинс награжден премией Гильдии кинооператоров США за работу над фильмом режиссера Дени Вильнёва "Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049). Церемония вручения наград состоялась в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
68-летний Дикинс, удостоенный награды Гильдии уже в пятый раз, соревновался в этом году с операторами Брюно Дельбоннелем ("Темные времена", Darkest Hour), Даном Лаустсеном ("Форма воды", The Shape of Water), Хойте Ван Хойтемой ("Дюнкерк", Dunkirk) и Рэйчел Моррисон (Ферма "Мадбаунд", Mudbound).
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Лауреатом специальной награды, вручаемой операторам независимых и фестивальных фильмов, стал Март Таниэль за его работу над эстонской картиной "Ноябрь" (November). Он, в частности, обошел россиянина Михаила Кричмана, который был представлен в этой категории с фильмом Андрея Звягинцева "Нелюбовь".
Стоит отметить, что премия Гильдии кинооператоров США не всегда является точным индикатором того, что ее лауреат получит "Оскар" в аналогичной номинации. За более чем 30 лет существования премии Гильдии лишь 13 ее лауреатов получали "Оскар" в том же году в номинации "Лучшая операторская работа".
Между тем, Дикинс является одним из рекордсменов по неудачам на "Оскаре". Он номинировался на награду, вручаемую Американской академией киноискусств, в общей сложности 13 раз, однако ни разу ее не получил. В 2018 году он в очередной раз выдвинут на "Оскар", и эксперты предрекают, что он может в этот раз все же получить статуэтку, хоть и с 14-й попытки.
Дикинс был оператором на съемках таких фильмов, как "Побег из Шоушенка" (The Shawshank Redemption, 1994), "Старикам тут не место" (No Country for Old Men, 2007), "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall, 2012). За все эти работы он номинировался на "Оскар".
Американская академия киноискусств 4 марта вручит "Оскаров" в 90-й раз.