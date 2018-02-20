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Депардье собрался переехать в Алжир


Французский актер Жерар Депардье заявил о своем намерении переехать в Алжир, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Parisien.

"Вскоре я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир (столицу страны — ред.). Это великолепная страна", — заявил Депардье в ходе интервью во французском Марселе. Он сказал, что интересуется историей Алжира и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченных "неграмотными" французами.

Актер также добавил, что "везде живет понемногу".

Депардье имеет гражданство России и Бельгии. Ранее актер неоднократно заявлял, что является гражданином мира.

 

 




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