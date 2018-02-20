CNN: США наращивают военное присутствие в Черном море с целью противодействия РФ

Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие в Черном море, считая это необходимым ответом на возросшую активность России в регионе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на военные источники.

В субботу эсминец ВМС США Carney вошел в Черное море, присоединившись к уже находящемуся там еще одному американскому боевому кораблю. Как заявил командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грэди, решение "направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо".

Как в свою очередь отметил один из источников телеканала, с помощью такого шага Вашингтон, в частности, пытается добиться того, чтобы военное присутствие США в Черном море стало новой нормой для РФ, желая таким образом "уменьшить чувствительность" Москвы по отношению к активности американских ВС в регионе.