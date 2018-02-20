Члены киноакадемии США во вторник начинают голосование за победителей престижной кинопремии "Оскар", церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В течение недели члены академии могут голосовать как в интернете, так и заполнив бумажные бюллетени. Примечательно, что "бумажное" голосование пройдет последний раз, начиная со следующего года киноакадемия полностью перейдет на формат онлайн-голосования. Отдать свой голос за победителя киноакадемики могут до 27 февраля включительно.

На главную награду в категории "Лучший фильм" в этом году претендуют девять картин: "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Темные времена", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Дюнкерк" и "Секретное досье".

В числе претендентов на премию в категории "Лучший фильм на иностранном языке" попал фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", конкуренцию ему составят чилийский фильм "Фантастическая женщина" (режиссер Себастьян Лелио), ливанская картина "Оскорбление" (Зиад Дуэри), венгерский фильм "О теле и душе" (Ильдико Эньеди) и шведский "Квадрат" (Рубен Эстлунд).

За звание лучшей актрисы будут бороться Салли Хокинс ("Форма воды"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Берд"), Мерил Стрип ("Секретное досье") и Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"). На "Оскар" за "Лучшую мужскую роль" представлены Гари Олдман ("Темные времена"), Тимоти Чаламет ("Зови меня своим именем"), Дэниел Калуя ("Прочь"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить") и Дэнзел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").

Юбилейная 90-я церемония вручения награды Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" состоится 4 марта в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, ее ведущим второй год подряд станет комик Джимми Киммел. Премия "Оскар" вручается в 24 категориях.