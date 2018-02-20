Время в Ереване: 11:07:36,   21 Февраль

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян встретится с Федерикой Могерини


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 21 февраля с рабочим визитом посетит Брюссель. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Согласно информации, в рамках визита Э.Налбандян выступит с речью на пленарном заседании Комиссии по внешним отношениям Европейского парламента.

В Брюсселе глава МИД Армении встретится с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, замглавы Еврокомиссии Федерикой Могерини.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации