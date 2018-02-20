Министр ИД Армении Эдвард Налбандян встретится с Федерикой Могерини
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 21 февраля с рабочим визитом посетит Брюссель. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.
Согласно информации, в рамках визита Э.Налбандян выступит с речью на пленарном заседании Комиссии по внешним отношениям Европейского парламента.В Брюсселе глава МИД Армении встретится с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, замглавы Еврокомиссии Федерикой Могерини.
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